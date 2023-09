Devenir storiste : études, salaire et possibilités de carrière

La pose de stores, store intérieur ou extérieur, permet de se protéger du soleil et d’avoir un espace de vie plus intime. Il faut faire appel à un poseur qualifié pour que les installations soient esthétiques et protecteurs. Mais quelles sont les diverses missions d’un storiste et quelle formation suivre pour devenir un poseur de stores et de volets roulants ?

Le métier de storiste

Le storiste, également appelé installateur de stores et volets, est un professionnel qui se spécialise dans la vente, l’installation, l’entretien et la réparation de stores, de volets et d’autres dispositifs de protection solaire. Il s’agit d’un métier technique qui nécessite une expertise précise et une excellente compréhension des mécanismes d’installation et de fonctionnement de ces dispositifs.

Compétences et Qualifications

Pour exercer le métier de storiste, plusieurs compétences sont nécessaires. Tout d’abord, des compétences techniques en menuiserie, en électricité et en mécanique sont indispensables. De bonnes capacités en calcul et en lecture de plans sont également requises pour la prise de mesures et l’installation précise des stores et volets.

En plus des compétences techniques, le storiste doit avoir de bonnes capacités relationnelles pour conseiller ses clients et comprendre leurs besoins. Il doit aussi avoir une certaine habileté manuelle, une bonne condition physique (le travail implique souvent de porter des charges lourdes et de travailler en hauteur), et une rigueur pour assurer un travail de qualité.

En termes de qualifications, il existe des formations spécifiques pour devenir storiste, souvent au niveau CAP ou Bac Pro dans des domaines comme la menuiserie ou la fermeture du bâtiment.

Environnement et conditions de travail

Le storiste travaille généralement pour une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de stores et de volets, mais il peut aussi être indépendant. Son travail s’effectue généralement sur des chantiers, à l’extérieur et à l’intérieur des habitations ou des bâtiments commerciaux.

Le travail du storiste peut être physiquement exigeant, impliquant de porter des charges lourdes, de travailler en hauteur, et de passer beaucoup de temps debout. Il nécessite aussi de travailler avec précision et soin pour garantir un bon fonctionnement des installations.

Les diverses missions du poseur de store de terrasse ou de fenêtre

Le poseur de stores est un ouvrier du BTP avec une qualification de niveau V. Il va installer des stores sur vos portes de garage, vos fenêtres ou vos baies vitrées sur les chantiers de construction neuf ou rénovation.

Il effectuera la réalisation des métrés, la mise en place d’un devis et la prise en charge des éventuelles réparations sur un chantier. Il faut que cela se passe dans les meilleures conditions tout en respectant les règles de sécurité. Par ailleurs, il ne se limite pas seulement à être poseur de store. Il doit connaitre les divers systèmes d’ouverture qui existent que ce soit manuel ou électrique.

La formation à suivre pour la pose de stores intérieurs et extérieurs par un storiste Lyon

Protégeant des rayons du soleil et des intempéries, le métier de storiste ne demande pas de formation précise, car dans tous les cas, il n’en existe pas une spécifique à ce jour. Il est donc possible de compter sur une expérience acquise sur terrain.

Dès le collège pour devenir storiste à Lyon, vous pouvez passer par un CAP ou un BEP en métallerie ou menuiserie. Un bac pro dans ce même secteur permet de se concentrer sur la motorisation de volet et d’avoir un poste en tant que chef d’équipe. Et comme le métier est polyvalent, vous devez avoir des connaissances en électricité, en automatisme ou encore en domotique. Sur devis gratuit, il doit vous proposer la pose de ces divers dispositifs.

L’entretien et la réparation des stores d’intérieur et des extérieurs

Au niveau des balcons, des vérandas, des pergolas, des terrasses, ou des baies vitrées, ainsi que d’autres ouvertures, les stores doivent être entretenus. De ce fait, vous pouvez faire appel à un storiste pour prendre soin du store vénitien, des volets roulants ou encore des stores verticaux.

Grace à ses compétences, il pourra :

Contrôler l’état de votre système de protection solaire , nettoyer et remplacer les éventuelles pièces défectueuses ;

, nettoyer et remplacer les éventuelles pièces défectueuses ; Éliminer les déchets et autres matériels à évacuer en fonction des directives environnementales ;

Transformer ou automatiser un système existant ;

un système existant ; Conseiller son client sur les divers produits de remplacement pour sa véranda ou ses fenêtres ;

Entretenir ses stores et les équipements adaptés.

Bien se renseigner avant d’engager le meilleur storiste

Que ce soit pour les stores intérieurs ou les stores extérieurs, sachez qu’il est nécessaire de se renseigner sur les entreprises les plus crédibles pour bénéficier d’un travail de qualité et pour des matériaux robustes et design.

Pour accomplir la pose de stores sur mesure : store à projection, store banne, store enrouleurs, ou encore store brise-soleil, il faut qu’il dispose du matériel et des équipements nécessaires.

N’hésitez pas à aller visiter son showroom où vous découvrirez une large gamme de stores intérieurs et extérieurs de qualité, et ce, en diverses menuiseries.

Les qualités requises pour être storiste

C’est un métier exigeant demandant certaines qualités personnelles. Tout d’abord, il faut avoir un excellent relationnel étant donné que le travail se fait en équipe. Aussi, il faut avoir le sens de l’écoute et de la patience.

Comme il est amené à travailler sur plusieurs secteurs, il doit pouvoir s’adapter vite à son environnement. Aussi, il doit être créatif et minutieux.