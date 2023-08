L’ingénieur en intelligence artificielle (IA) conçoit des programmes informatiques capables d’imiter les capacités de raisonnement humain pour accomplir des tâches complexes. Il s’agit d’un métier de chercheur et d’informaticien de haut niveau, exigeant un niveau d’étude minimum de Bac +5 complété par de l’expérience. L’ingénieur en IA peut travailler dans de nombreux domaines d’activité.

Description du poste

L’ingénieur en intelligence artificielle est à la fois un chercheur et un informaticien. Il développe des programmes informatiques capables de penser et de réaliser des tâches habituellement réalisées par des humains.

Pour créer ces programmes, l’ingénieur en IA analyse d’abord le fonctionnement du cerveau humain sur un problème spécifique. Il conçoit ensuite des programmes informatiques complexes et innovants permettant de décoder et d’analyser des données non traitées par d’autres systèmes informatiques.

L’intelligence artificielle a de nombreuses applications, presque infinies, parmi lesquelles le traitement d’images et de vidéos, les applications liées au langage, les analyses prédictives, les jeux, l’automatisation, les robots, la santé et la bio-informatique. Ces applications impliquent l’utilisation de diverses technologies telles que le web crawling, le data mining, la data science, le machine learning et le deep learning, que l’ingénieur IA doit maîtriser.

L’ingénieur en IA peut travailler pour des SSII ou des sociétés informatiques, mais aussi pour des entreprises évoluant dans les domaines de l’armement, de la production industrielle, de la sécurité et des automatismes. Il doit avoir de solides compétences en informatique, notamment en développement, ainsi qu’un excellent relationnel et un bon esprit d’équipe. La recherche en IA est un travail collaboratif qui nécessite de pouvoir travailler avec des professionnels de différents profils et d’écouter leurs conseils pour faire avancer les projets.

Formation requise

Pour devenir ingénieur en intelligence artificielle, une formation de base telle qu’une licence en mathématiques, en informatique ou en mathématiques informatiques est nécessaire. Il est ensuite conseillé de poursuivre ses études vers un master, un diplôme d’ingénieur, un mastère spécialisé ou un doctorat avec une spécialisation en IA.

Salaires

Le salaire d’un ingénieur en intelligence artificielle varie en fonction du secteur d’activité, du projet sur lequel il travaille, de son expérience et de ses compétences. Un ingénieur en intelligence artificielle peut commencer avec un salaire mensuel brut compris entre 3 300 € et 4 200 €. Avec de l’expérience, ce salaire peut être doublé.

Perspectives de carrière

Avec les nombreux travaux de recherche en cours et à venir, un ingénieur en IA confirmé aura de nombreuses opportunités d’évolution, que ce soit vers de nouveaux projets, l’intégration de start-ups innovantes, de grandes entreprises ou des centres de recherche.